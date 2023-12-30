فصائل عراقية تقصف قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 6:05 مساءً

أعلنت فصائل عراقية، اليوم (السبت)، أنها استهدفت قاعدة "حرير" الأميركية، في أربيل بشمال العراق بطائرات مسيّرة. وقالت الفصائل في بيان: "استمراراً في نهج مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على المجازر الإسرائيلية في غزّة، هاجمنا قاعدة حرير في أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر"، وفقاً لـ"فرانس برس". وسقط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، في وقت سابق اليوم، في صفوف الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، جراء غارات جوية شنتها طائرات أميركية قرب الحدود السورية العراقية.

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