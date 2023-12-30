انت الان تتابع "الأونروا" تحذر من أن 40% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 6:25 مساءً

حذر مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة توماس وايت، اليوم (السبت)، من أن 40% من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة. ولفت "وايت" في حسابه عبر منصة "إكس"، إلى أن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في غزة بشكل آمن ومستدام، بما في ذلك شمال القطاع. وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، قد دعا في بيان أمس، السلطات الإسرائيلية وأطراف النزاع الأخرى لحماية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

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