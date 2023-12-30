تراند اليوم : هل استخدام الفحم والكركم مع الليمون مفيد لتبييض الأسنان؟..شاهد: طبيبة أسنان تجيب وتكشف الطريقة الصحيحة

صحيفة الخليج 365: قالت طبيبة الأسنان لينا عبد العزيز، إن كل ما يُقال أن مواد الفحم والكركم والليمون لهم فوائد على الأسنان، غير صحيح.

خلطات وأوضحت "عبد العزيز"، خلال برنامج "ياهلا"، أن هذه المواد لا تساهم في تبييض الأسنان، وليست جيدة على المدى الطويل.

وأضافت: "كل هذه الخلطات هي اختراعات، وكلها مفاهيم خاطئة، لا تبيض الأسنان، بالعكس تعمل على تآكل في طبقة مينا الأسنان، وتزيد من حساسية الأسنان.

تبييض الأسنان وأشارت إلى أن هناك طريقتين لتبييض الأسنان، وهما التبييض في العيادة أو التبييض بالقوالب المنزلية.

ولفتت إلى أن لصقات التبييض جيدة، ولكن الناس لا تستخدمها بطريقة صحيحة، فمثلا إذا يوجد تسوس تؤدي إلى حساسية.