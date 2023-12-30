المملكة تدعم الابتكار والصناعات الواعدة بـ9 مبادرات وطنية

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المملكة 2030 ، كان برنامج التحول الوطني نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية
السعودية 2030 ، التي نصت على توليد فرص عمل متنوعة، واستقطاب الكفاءات
والمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد.
وتواصل «مكة » في تقاريرها التي بدأتها تقديم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الهدف التاسع، وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وحددت السعودية رؤيتها تجاه القطاع الصناعي، وأعلنت عددا من المستهدفات،
يأتي في مقدمتها تحقيق نسبة 84 % من النمو للقطاعات غير النفطية، و 55 %
لمصلحة للمحتوى المحلي في التصنيع، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل.
كما تولي اهتماما كبيرا بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار والأبحاث والتقنية.
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