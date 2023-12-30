المملكة تدعم الابتكار والصناعات الواعدة بـ9 مبادرات وطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاقت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة مع رؤيةالمملكة 2030 ، كان برنامج التحول الوطني نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤيةالسعودية 2030 ، التي نصت على توليد فرص عمل متنوعة، واستقطاب الكفاءاتوالمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد.

وتواصل «مكة » في تقاريرها التي بدأتها تقديم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الهدف التاسع، وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وحددت السعودية رؤيتها تجاه القطاع الصناعي، وأعلنت عددا من المستهدفات،

يأتي في مقدمتها تحقيق نسبة 84 % من النمو للقطاعات غير النفطية، و 55 %

لمصلحة للمحتوى المحلي في التصنيع، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل.

كما تولي اهتماما كبيرا بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار والأبحاث والتقنية.