شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جروي بولاية بونتلاند في الصومال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 3.645 فردًا، وصرف 965 نظارة طبية، وإجراء 397 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.

وواصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من المركز.

غسيل كلوي

واستقبل المركز خلال شهر نوفمبر 2023م، 81 مريضا من بينهم 68 مريضا حصلوا على 835 جلسة غسيل كلوي مجدولة و26 جلسة إسعافية، بينما تلقى 27 مريضا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.

وبلغت نسبة الذكور 61%، ونسبة الإناث 29%، بينما شكلت نسبة النازحين 4%، والمقيمين 96%.

دعم الأمن الغذائي

وفي باكستان، واصل المركز توزيع السلال الغذائية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024.

وجرى أمس توزيع 200 سلة غذائية في سيبي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 1,400 فرد من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.

يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.

مساعدات اليمن

من ناحية أخرى، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 503 مستفيدين، خلال الفترة من 13 وحتى 19 ديسمبر 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 20 مريضا، وعيادة الطوارئ 431 فردًا، وعيادة الباطنية 39 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 496 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

مركز الأطراف الصناعية

وقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 375 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2023م؛ وذلك بدعم من المركز.

وجرى خلال المشروع تقديم 2.121 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70 % ونسبة الإناث 30%، بينما شكّلت نسبة النازحين 84 % والمقيمين 16% من إجمالي المستفيدين.

فيما جرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 82 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 293 مريضًا.

مساعدات اللاجئين

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1.506 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، للأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيبن والمجتمع المستضيف في بيروت ووادي خالد وصور وزغرتا وجبل لبنان الشمالي بجمهورية لبنان.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

كما نفذ المركز مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 31 ديسمبر 2023م.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 319 حالة، وإجراء 17 عملية جراحية في مجال المسالك البولية تكللت جميعها بالنجاح.