شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متوسطة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.

وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

طقس السعودية

كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.