شكرا لقرائتكم خبر عن "من المتصل؟".. تجربة تفاعلية مميزة للتوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم ركن "من المتصل؟" أحد أركان معرض برنامج "آمن" للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يُقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، تجربةً فريدةً للزوار والمهتمين للتعرف على كيفية معرفة المكالمات الاحتيالية، والتحذير من مشاركة البيانات السرية والحساسة.

ويعزز الركن من ثقافة معرفة المتصل والجهة والهدف من الاتصال، وذلك بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

الأمن السيبراني

يعد المعرض أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.