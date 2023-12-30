شكرا لقرائتكم خبر عن احذروه.. مشروب خطير يُسبب تساقط الأسنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بسبب الأضرار الصحية المرتبطة بتناول الكافيين، قام العديد من الأشخاص باستبدال هذه المشروبات بالماء الدافئ والليمون، إلا أن أطباء الأسنان يحذرون من مخاطر هذا الأمر.

حيث نصح أطباء الأسنان بعدم القيام بذلك، لما تحمله المشروبات الحمضية من ضرر كبير على الأسنان.

فالأحماض الموجودة في الحمضيات من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا، معرضة إياها للتساقط.

وأفاد الأطباء أن تناول كوب واحد من الماء الدافئ والليمون يسبب الضرر للأسنان، إذ أن قطعة الليمون الموجودة تحمل مستويات مضاعفة من الحموضة مقارنة بمشروب الليموناضة.

ولاحظ الأطباء في جامعة “King’s College London’s Dental Institute” أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يومياً، يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة.

وأكد الأطباء أن هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجود في بيئة دافئة مثل هذا الماء.

وفي المقابل، يعد تناول الروزماري على سبيل المثال، الخيار الآمن لمن يرغب في الابتعاد عن مشروبات الكافيين والحفاظ على أسنانه.

وأضاف الاطباء في دراستهم التي نشرت في المجلة العلمية “British Dental Journal” أن مشروب الماء الدافئة والليمون أصبح منتشراً جداً في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من مشاكل الأسنان ويضاعفها.

وبناء على النتائج التي توصل إليها الأطباء، حذروا من تناول هذا المشروب واستبداله بآخر أكثر أماناً.