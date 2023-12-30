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تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على شخص قام بإحراق قطة داخل قفص في المنطقة الشرقية

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صحيفة الخليج 365 : أصدر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بيانًا اليوم السبت، أعلن فيه أن شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية قبضت على شخص قام بنشر محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب قطة.

وقال البيان: قبضت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه، في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي "قطة" بإشعال النار فيها.

وأضاف: جار استكمال إجراءات الاستدلال لمعرفة ارتباطه بذلك، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة حيث قام الشخص بحرق قطة داخل القفص، مطالبين بضرورة القبض على الجاني.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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