تراند اليوم : جامعة هارفارد تكشف عن أفضل نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لفقدان الوزن

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عن أفضل نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لفقدان الوزن.

نظام غذائي

وذكرت الدراسة ، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات والذي يركز على البروتينات النباتية والدهون الصحية يتمتعون بفرصة أفضل لمنع زيادة الوزن الزائد مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات يتكون في الغالب من اللحوم والدهون غير الصحية، وفقا لموقع JAMA Network Open.

نظام منخفض الكربوهيدرات

وقالت بينكاي ليو، الباحثة المساعدة في قسم التغذية بجامعة هارفارد، إن الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات غير الصحية اكتسبوا، في المتوسط، 2.3 كغ على مدار أربع سنوات. حسب cnn.

وتابعت، الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا منخفض الكربوهيدرات فقدوا ما متوسطه 2.2 كغ خلال نفس الفترة.

فواكه وخضروات

وأوضح كبير الباحثين تشي صن، الأستاذ المساعد في قسم التغذية، في بيان، أن مبادرات الصحة العامة يجب أن تستمر في تعزيز الأنماط الغذائية التي تركز على الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم".