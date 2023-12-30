استحداث تطبيق ذكي لبلاغات الإطفاء والإنقاذ

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ويستعرض جناح المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، خدمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير، واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، وإيصال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة لحماية السكان والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.
ويقدم جناح الدفاع المدني تعريفا بتطبيق مدني، وهو أحد التطبيقات الذكية التي تمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات، والمزايا المتوافرة فيه، مثل خدمة بلاغات الإطفاء، والإنقاذ وخدمة بلاغات مخالفات السلامة، وخدمة الشكاوى والمقترحات، حيث يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.
تطبيق مدني:
- خدمة بلاغات الإطفاء والإنقاذ
- خدمة بلاغات مخالفات السلامة
- خدمة الشكاوى والمقترحات
- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية
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