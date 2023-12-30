«آمن» يرفع وعي أهالي المدينة المنورة بالأمن السيبراني

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ويهدف برنامج «آمن» في محطته الثالثة بالمدينة المنورة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفيه التي تضم جميع الفئات العمرية في المجتمع، بما يحتويه من مسارات متنوعة تغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الاستراتيجية للمستفيدين.
ويأتي برنامج «آمن» ضمن مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية والجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
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