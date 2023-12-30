تطوير المواصفات الفنية للأجهزة والمستلزمات الطبية

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وشارك مختصو «الهيئة» في البرنامج الذي تم تقديمه لما يقارب 70 خبيرا ومشاركا يمثلون 21 دولة والذي يسهم في تعزيز ورفع مستوى التنظيمات والتشريعات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وعرضت «الغذاء والدواء» تجربتها في تنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والاعتماد التنظيمي لها، إلى جانب القيام بأدوار التنظيم والإشراف على البرنامج بمشاركة ممثلين من المنظمة.
ويأتي ذلك تحقيقا لأهداف «الهيئة» الاستراتيجية بتعزيز الريادة الدولية وتطوير المنظومة الرقابية، واستمرارا لأدوارها على المستوى الدولي مع المنظمات والهيئات الدولية المختلفة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية جددت اختيارها للهيئة العامة للغذاء والدواء كمركز للتعاون الدولي في مجال تشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، ووافقت على تحويله إلى مركز عالمي يغطي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وأعمال منظمة الصحة العالمية العلمية والفنية دوليا، وذلك تتويجا لإسهام المركز في مساعدة الدول الناشئة بمجال الرقابة والتنظيم من خلال عقد العديد من الورش التعليمية والدورات التدريبية لبناء القدرات التشريعية لعدد من الدول المختلفة في قارة أفريقيا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط.
البرنامج التدريبي:
- تطوير المواصفات الفنية للأجهزة والمستلزمات.
- مشاركة 71 خبيرا يمثلون 21 دولة.
- تعزيز التنظيمات والتشريعات الخاصة بالأجهزة.
- تنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
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