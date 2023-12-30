شكرا لقرائتكم خبر 50 ألف جولة لضمان الاستدامة البيئية في المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار «لِنكُن « التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة.

واستعرض منسوبو المركز خلال حفل الإطلاق بحضور وكيل «وزارة البيئة والمياه والزراعة» للبيئة الدكتور أسامة فقيها وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الإنجازات التي حققت خلال العام الماضي التي أسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة والمحافظة على مختلف مكونات الأوساط البيئية.

ونفذ المركز خلال العام 2023 عددا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية لا قدر الله بمشاركة 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تنفيذ قرابة الـ50 ألف جولة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وقد شارك المركز خلال العام الماضي في عدد من أهم المؤتمرات البيئية والمناخية محليا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الهيئات والقطاعات الحكومية والأكاديمية للارتقاء بالمنظومة البيئية ومكوناتها، وتحقيق جوائز مختلفة محلية وإقليمية في جودة الخدمات والتحول الرقمي.

الخطة تضمنت: