شكرا لقرائتكم خبر معصرة الجمل أقدم الطرق لاستخراج زيت السمسم في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تابع زوار فعاليات مهرجان «عذق» الرابع للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، المقام بالحديقة العامة بمحافظة ضمد، «الجمل» وهو يتحرك دائريا، في ركن معصرة زيت السمسم «السليط» ، حيث يتم إعداد زيت السمسم بالطرق التقليدية المستخدمة قديما في منطقة جازان.

ويجد الزوار فرصة لمشاهدة حية لعملية استخراج الزيت التي تتم من خلال عصر بذور السمسم أو ما يسمى بـ»الجلجلان» بطرق تقليدية، حيث توضع البذور في معصرة تصنع من سيقان الأشجار المعمرة ذات الأحجام الكبيرة، على شكل إناء مخروطي مجوف من الداخل يعرف لدى أصحاب المعاصر باسم «العود» نسبة لعيدان الأشجار، وتضاف كميات مناسبة من الماء وتحرك البذور داخل المعصرة بواسطة «القطب» وسط المعصرة بحركة دائرية عن طريق ربط عمود المعصرة بـ «الجمل» الذي يواصل عمله بحركة دائرية وهو مغطى العينين حتى لا يصاب بالدوار.

وتستمر عمليات عصر السمسم لمدة يوم كامل بإنتاج نحو 15 إلى 20 لترا من الزيت، فيما يبلغ سعر بيع اللتر الواحد ما بين 30 إلى 200 ريال حسب نوع الحبوب المستخدمة في عمليات العصر، إذ إن زراعة السمسم في منطقة جازان تعد من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، والذي يحصد في فصلي الصيف والخريف بكميات كبيرة.

ويتزايد إقبال الزوار لشراء زيت السمسم لاستخدامه في عدد من الأكلات الشعبية، إلى جانب فوائده الصحية ودخوله في عدد من الأدوية الشعبية وعلاج بعض الأمراض كأمراض اللثة والأسنان، كما يساعد على تخفيف نسبة الكلِسترول.

أهداف مهرجان «عذق»: