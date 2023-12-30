معصرة الجمل أقدم الطرق لاستخراج زيت السمسم في جازان

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ويجد الزوار فرصة لمشاهدة حية لعملية استخراج الزيت التي تتم من خلال عصر بذور السمسم أو ما يسمى بـ»الجلجلان» بطرق تقليدية، حيث توضع البذور في معصرة تصنع من سيقان الأشجار المعمرة ذات الأحجام الكبيرة، على شكل إناء مخروطي مجوف من الداخل يعرف لدى أصحاب المعاصر باسم «العود» نسبة لعيدان الأشجار، وتضاف كميات مناسبة من الماء وتحرك البذور داخل المعصرة بواسطة «القطب» وسط المعصرة بحركة دائرية عن طريق ربط عمود المعصرة بـ «الجمل» الذي يواصل عمله بحركة دائرية وهو مغطى العينين حتى لا يصاب بالدوار.
وتستمر عمليات عصر السمسم لمدة يوم كامل بإنتاج نحو 15 إلى 20 لترا من الزيت، فيما يبلغ سعر بيع اللتر الواحد ما بين 30 إلى 200 ريال حسب نوع الحبوب المستخدمة في عمليات العصر، إذ إن زراعة السمسم في منطقة جازان تعد من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، والذي يحصد في فصلي الصيف والخريف بكميات كبيرة.
ويتزايد إقبال الزوار لشراء زيت السمسم لاستخدامه في عدد من الأكلات الشعبية، إلى جانب فوائده الصحية ودخوله في عدد من الأدوية الشعبية وعلاج بعض الأمراض كأمراض اللثة والأسنان، كما يساعد على تخفيف نسبة الكلِسترول.
أهداف مهرجان «عذق»:
- تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وحياتهم العامة منذ القدم.
- إبراز المقومات السياحية للمنطقة.
- استغلال منتجاتها الزراعية في تنمية الحركة السياحية الزراعية.
- الإسهام في إثراء التجربة السياحية المحلية.
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