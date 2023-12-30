مؤلفات طبعت على نفقة المؤسس بمعرض جسور في المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع زوار معرض جسور الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، والذي يقام حاليا في مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، على المطبوعات التي طبعت على نفقة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله. وشملت المطبوعات كتاب البداية والنهاية في التاريخ للحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين، وكتاب النفحة القدسية والتحفة الإنسية منظومة العلامة الشيخ أحمد بن عبدالقادر الحفظي النجدي - رحمه الله - وكتاب المغني من تأليف الإمام العلامة الحبر شيخ الإسلام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620هـ وكتاب الشرح الكبير على متن المقنع للإمام العالم شمس الدين أبي الفرج وكتاب تفسير الحافظ ابن كثير للإمام الجليل الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774هـ وكتاب معالم التنزيل تفسير الإمام البغوي المتوفى سنة 516هـ وكتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للإمام صالح بن محمد بن نوح المتوفى في المدينة المنورة 1218هـ والذي طبع في 1354هـ للمرة الأولى على نفقة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

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