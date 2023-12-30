لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات تناقش التجارب الناجحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس الأول أعمال الاجتماع الـ23 للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، أن عمادات شؤون الطلاب تقدم البرامج والأنشطة التي تخدم الطلبة وتصقل مهاراتهم وتنمي معرفتهم في جميع المجالات.

فيما بين أمين لجنة عمداء شؤون الطلاب، عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن اللجنة ومن خلال الاجتماعات المستمرة تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء المهني والتنظيمي لعمادات شؤون الطلاب بجامعات المملكة على مستوى الخدمات، والأنشطة الطلابية من خلال تبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة والتأكيد على أهمية التكامل بين العمادات.

واستعرضت اللجنة جدول أعمالها بمناقشة عدد من المحاور والموضوعات، منها مناقشة مذكرة العرض المقدمة من جامعة المجمعة بشأن مبادرة «استشارة»، وكذلك مناقشة مذكرة العرض المقدمة من جامعة الملك سعود بشأن مبادرة «تعزيز ثقافة العمل التطوعي»، ومناقشة مذكرة العرض المقدمة من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الرحلة الدولية الطلابية لدولة اليابان 2023.

كما ناقشت مذكرة العرض المقدمة من أمين عام لجنة عمداء شؤون الطلاب بشأن الرحلات الطلابية المزمع إقامتها الصيف المقبل، والدول المقترحة لزيارتها، وكذلك مناقشة فريق عمل مبادرات وبرامج وزارة الثقافة، ليختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي ستسهم في رفع مستوى التعليم، ودعم المسيرة التعليمية في الجامعات السعودية.