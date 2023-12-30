كتاب وثائقي للمبادرة الوطنية «كرتنا ثقافتنا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أقيم أمس الأول حفل تدشين الكتاب الوثائقي للمبادرة الوطنية «كرتنا ثقافتنا» الفائز بجائزة كتب السلام الدولية لعام 2022م وتكريم المشاركين، وعدد من الشخصيات الرياضية والثقافية، بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وذلك بفندق التوقيع بمحافظة الخبر. ونوه مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة طارق القحطاني، لما تحظى به الرياضة السعودية من اهتمام ورعاية ودعم القيادة، وبما يوليه أمير المنطقة من رعاية للأندية الرياضية بالشرقية ومتابعته الحثيثة للألعاب المختلفة كافة.

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