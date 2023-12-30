مؤتمر مكة الدولي للغة العربية يغوص في الحداثة والتأصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها: اللغة العربية والعلوم، أمس، وذلك بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بمكة، بمشاركة خبراء في مجال اللغة العربية وآدابها.

وبدأت أولى جلسات المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، حيث جاءت بعنوان: اللغة العربية في القرن الواحد والعشرين، حيث ألقى الدكتور عبدالعزيز الحربي خلالها مشاركة علمية نيابة عن المستشار في الديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، التي أتت بعنوان: سعة العربية وثراؤها، حيث أوضح أن في حقل المعجميات كان العرب سباقون في صناعة المعاجم وترتيب مداخلها وتأصيل جذروها، كما أن العربية تحمل في ذاتها محفزات التحضر ومقومات العالمية، وذلك بما حوته من مقدرة استفاضية، توليدية، فائقة، تمكنها من مواكبة تسارع التطور وعجالة الحداثة العصرية، إذا تم إعطاؤها مكانتها، وتمكينها من وسائل نهضتها.

من جانبه استعرض وزير التعليم الأسبق الدكتور عبدالله العبيد، مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية في إندونيسيا، التي أعطت مؤشرات عن الجذور التي يتم يمكن البناء عليها في نشر اللغة العربية، لكون إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية، ومن أكثر الجذور التي استمرت علاقتها مع العالم العربي قبل مجيء الإسلام، وكان هذا امتدادا للعلاقة الحضارية وعلاقة المصاهرة بين دولة عربية وغير عربية.

وتحدث مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو سابقا، الدكتور زياد الدريس؛ عن نصف قرن من اللغة العربية دوليا، حيث أفاد بأن دخول اللغة العربية كلغة دولية مع اللغات الخمس الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والصينية التي سبقت اللغة العربية في المنظمات الدولية يعد تطورا ونقلة نوعية، وهو أمر يحسب للدبلوماسيين العرب المؤسسين للأمم المتحدة.