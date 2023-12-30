شكرا لقرائتكم خبر منافذ وفرص تسويقية للأسر المنتجة بمهرجان «عذق4 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 20 أسرة تابعة لجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية في مهرجان «عذق4» للذرة الرفيعة والنباتات العطرية الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بالتعاون مع محافظة ضمد بلدية المحافظة، والمقام حاليا بالحديقة العامة بالمحافظة.

وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان من خلال إعداد وتجهيز المواقع المناسبة التي تحتوي على أنشطة متنوعة، لدعم تلك الأسر لتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالمأكولات الشعبية خاصة « الخضير والدخن وغيرها من المأكولات الشعبية التي تمتاز بها المنطقة، والأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك الأسر.

وتتضمن المشاركة نشاطات ومعروضات تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في جازان، وإثبات قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال.