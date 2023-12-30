شكرا لقرائتكم خبر منافذ وفرص تسويقية للأسر المنتجة بمهرجان «عذق4 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان من خلال إعداد وتجهيز المواقع المناسبة التي تحتوي على أنشطة متنوعة، لدعم تلك الأسر لتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالمأكولات الشعبية خاصة « الخضير والدخن وغيرها من المأكولات الشعبية التي تمتاز بها المنطقة، والأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك الأسر.
وتتضمن المشاركة نشاطات ومعروضات تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في جازان، وإثبات قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال.
كانت هذه تفاصيل خبر منافذ وفرص تسويقية للأسر المنتجة بمهرجان «عذق4 » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.