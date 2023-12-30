استثناء الموفد والمبتعث والمجاز من النقل الخارجي للمعلمين

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ويستمر إدخال رغبات التقديم عبر نظام نور حتى 6 رجب، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم، مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة.
الحالات المستثناة
- من بلغ غيابه المرصود في النظام 15 يوما بدون عذر وأكثر
- من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70.
- من لديه طلب ( تقاعد - نقل خدمات - تحويل إلى إداري - استقالة)
- المجاز والموفد والمبتعث ومباشرتهم تتجاوز بداية العام الدراسي القادم
عناصر المفاضلة
- أقدمية التقديم للنقل قبل عام 1443.
- تاريخ التعيين.
- متوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين.
- الغياب بدون عذر.
- عدد أيام الغياب بعذر.
- من يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية.
- برامج مشروع الاستثمار الأمثل «قصيرة المدى».
- برامج مشروع الاستثمار الأمثل «طويلة المدى»
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