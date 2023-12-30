انطلاق أمسيات ظهران الجنوب

انطلقت أمسيات شتاء ظهران الجنوب بالقصر التراثي في حي الجنادرية، تحت إشراف بلدية المحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضح منسق البرامج والفعاليات، شاكر الوادعي، أن الأمسيات تشمل العديد من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، واللقاءات مع أصحاب الرأي والكلمة والإعلاميين، والرواة والشعراء والمهتمين بالفنون الشعبية والتاريخ والتراث والمتاحف.

وأضاف الوادعي أن الدعم الكبير من قبل رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب، المهندس أحمد محمد الشهراني، كان له الدور الكبير في نجاح الأمسيات، ودعا الوادعي الجميع لزيارة مقر الأمسيات، والمشاركة في تفعيل برامجها وفعالياتها.