انت الان تتابع ظلت مشتعلة 3 أيام ولم يجرؤ أحد على سحبها.. شاهد: ما حدث في جرافة إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 9:03 مساءً

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال، خلال توغلهم في محاور غزة. ويُظهر المقطع مفاجأة عناصر المقاومة لآليات الاحتلال من بين الأنفاق الضيقة، واستهدافها بالقذائف المضادة للدروع في منطقة خانيونس. وفي إحدى اللقطات، نشاهد خروج أحد المقاتلين من النفق، والاقتراب من مسافة صفر من الآلية الإسرائيلية وإلصاق عبوة شواظ ناسفة بها، مما أسفر عن انفجارها واشتعالها. ويبث المقطع مشاهد أخرى لاستهداف جرافتين، إحداهما جاءت لسحب الأخرى، كما نشاهد جرافة ظلت مشتعلة لمدة 3 أيام دون أن تتدخل عناصر الاحتلال لإطفائها أو سحبها. يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 177 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 505 قتيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.

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