تراند اليوم : شاهد: أخصائي يكشف عن الأمراض التي قد تصيب أصحاب فصيلة الدم A ويقدم نظام "الريجيم" الصحيح

صحيفة الخليج 365: قدم أخصائي التغذية العلاجية من جامعة كامبردج، الدكتور "ماجد العجمي"، كتاب يوضح الأمراض التي قد تصيب كل فصيلة دم.

وقال "العجمي" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "تيك توك": "في كاتب اسمه بيتر أصدر كتاب عام 1996م ، يتكلم عن فصائل الدم، والتي تتضمن A ،O ،B ،AB".

وأضاف: هذا الكتاب كان أكثر مبيعًا في العالم حتى وقتنا الحالي، تكلم عن فصائل الدم وعن الأمراض التي تصيب فصائل الدم، وعن نظام "الدايت" المفترض أن يتبعه الشخص، مثلا فصيلة A لها نظام "دايت" معين.

وأشار إلى أن الكتاب أوضح الأمراض التي من الممكن أن تصيب كل فصيلة دم، على سبيل المثال، فصيلة الدم A، يقول الكاتب أن أصحاب هذه الفصيلة معرضون للإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة.