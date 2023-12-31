تراند اليوم : والله قام سوقنا يا بنات.. بالفيديو: صانعة محتوى تعلق على زواج النساء الأربعينات والخمسينيات من شباب أصغر منهن في العمر

صحيفة الخليج 365: علقت صانعة محتوى في مقطع فيديو ، على زواج النساء في عمر الأربعينات والخمسينات من شباب أصغر منهن ، مٌعلقه " والله قام سوقنا يابنات ".

وقالت صانعة المحتوى : الحريم في سن الأربعينيات والخمسينيات والأرامل والمطلقات والله قام سوقنا يابنات .

وتابعت: جتني رسايل بالهبل عن موضوع الرجال صغار السن متزوجين من نساء بالـ 40 وال 50 سنه ، ويقولون والله أحنا سعداء والله عوضنا .

وواصلت: ياحريم اشرحولي كيف فيه انسجام مو طبيعي ؟ .. والرجل كذلك يمدح ويثني .. إيش التوافق هذا كيف صار ما أني فاهمة .

واستكملت : أرسلولي على الخاص تجارب مفعمة بالسعادة وبقالهم سنين مع بعض ، أعطوني أمل أشوف هذا الشيء .

وأردفت: قام سوقنا ربي عوضنا .. إحنا ياللي ما عرفنا نعيش أو نختار وربنا ابتلانا .. والله بالذات الحريم سعيدين سعادة مو طبيعية وينصحوني " ما تفوتين " ويعطوني أمل في النجاح .

واستطردت : سبحان الله يمكن تعويض من الله لنا بشيء جديد ما عنده تجارب ، فأنا لاحظت في الشباب بعمر العشرين والثلاثين من خبراتي معاهم أنهم أكثر نضجا من رجال الجيل هذا .. كيف هذا ما أعرف .. المهم أنه فيه نجاح مبهر وذلك بشهادتهم .