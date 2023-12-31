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مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية بمنطقة القصيم

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها "عن بعد" عبر ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم وجميع طلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم.

وقالت إن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة

وهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية بمنطقة الحدود الشمالية.

وشملت لينة التاريخية وأعيوج والهباس، والخشيبي وضواحيها، سالت على إثرها الشعاب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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