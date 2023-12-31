326 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة

مختلف الأغراض
أوضحت الوزارة، أن 88.292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19هـ، وما زالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
وبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51.305 شهادات إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48.076 شهادة، ومنطقة عسير 47.841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42.322 شهادة.
نظام المياه
أشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31.366 شهادة، وفي الشرقية 26.075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21.316 شهادة، وفي منطقة الباحة 19.970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15.116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10.525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
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