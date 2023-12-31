شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية في الأيام القادمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، الحالة الجوية الحالية والمتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى احتمال تعرض المملكة إلى أمطار من غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وقد يصاحب هطول الأمطار تساقط حبات البرد، وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن مناطق حائل والحدود الشمالية والقصيم وحفر الباطن ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، داعيا الجميع لأخذ الحيطة والحذر.