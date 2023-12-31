الأسبوع في 8 صور: نزوح فلسطيني وسط معاناة مستمرة.. وفيضانات عارمة في هذه الدولة

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محمد دحمان/ رويترز
فاطمة شبير/ أسوشيتد برس
إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز
حسن إصليح/ منصة إكس
وكالة الأنباء الأوكرانية
إيفا مانيز/ رويترز
جيف جي ميتشل/ جيتي
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