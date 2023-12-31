الأسبوع في 8 صور: نزوح فلسطيني وسط معاناة مستمرة.. وفيضانات عارمة في هذه الدولة

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محمد بن مسعود - الدمام - إلى أين المفر؟.. فلسطينيون يحاولون الفرار بأرواحهم من العدوان الإسرائيلي في خان يونس محمد دحمان/ رويترز

نازحون فلسطينيون يطبخون القليل من الطعام في خيمة متواضعة في منطقة المواصي جنوب شرقي غزة فاطمة شبير/ أسوشيتد برس

عملية دفن جماعي للشهداء الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز

تكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في غزة حسن إصليح/ منصة إكس

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق بعد هجوم صاروخي روسي في أوديسا الأوكرانية وكالة الأنباء الأوكرانية

بالدقيق والبيض.. محتفلون يتراشقون خلال مهرجان إلس إنفاريناتس في إيبي بإسبانيا إيفا مانيز/ رويترز

الفيضانات العارمة تجبر محطة قطار على الإغلاق في أسكتلندا جيف جي ميتشل/ جيتي

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