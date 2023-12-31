تراند اليوم : شاهد : السلطات التركية تعتقل فنان تركي أساء للعرب في أغنية بعد إلغاء مباراة السوبر

صحيفة الخليج 365: قامت السلطات التركية باعتقال الفنان التركي "آزاد يلماز"، مساء السبت، بتهمة إثارة الفتنة والكراهية.

وظهر "آزاد يلماز" في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو وفرقة موسيقية، قاموا بغناء أغنية تتضمن كلمات عنصرية غير أخلاقية تسيء للعرب، وذلك على خلفية إلغاء مباراة السوبر التركي في الرياض.

وكانت قد أُلغيت مباراة السوبر التركي التي كان من المقرر لها أن تُقام بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة، الجمعة الماضية، ضمن فعاليات موسم الرياض للعام الجاري.

ويرجع سبب إلغاء مباراة السوبر التركي، إلى منع اللجنة المنظمة للبطولة، السماح للفريق التركي برفع شعارات سياسية تخالف نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، مما أدى إلى انسحابهم من المسابقة.