تراند اليوم : شاهد: طبيبة أمريكية في عمر 103 أعوام تقود دراجة وتكشف سر الحفاظ على لياقتها وصحتها في سن الشيخوخة

ترجمة صحفية: كشفت الطبيبة الأمريكية غلاديس ماكغاري، تبلغ من العمر 103 أعوام عن سر الحفاظ على لياقتها وصحتها في سن الشيخوخة.

وفي مقابلة أجريت معها مؤخرا، أكدت المعمرة على أهمية أن يكون لكل شخص هدف في الحياة، قائلة: "يجب أن يكون لديك شيء تعيش من أجله". حسب الديلي ميل.

ووصفت شعورها "بالانكسار" عندما سلمها زوجها البالغ من العمر 46 عامًا أوراق طلاقها في سن 69 عامًا لبدء علاقة مع زميلة لها. حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ولفتت الطبيبة وهي أم ل 6 أبناء، إلى أنها تجاوزت حزنها بعد الانفصال. قائلة :" إنها ليست مسألة تجاوز الأشياء، بل مسألة العيش من خلالها"، مؤكدة ضرورة التخلص من الضغوطات والتجارب غير المفيدة.

انضمت ابنتها هيلين إلى الممارسة الطبية، وافتتحتا معًا عيادة جديدة في سكوتسديل بولاية أريزونا، بمساعدة أحد أزواج مريضاتها الذي شارك في القرض.

وفي سن السادسة والثمانين، أنهت ماكغاري مسيرتها المهنية وسافرت إلى أفغانستان لتعليم النساء الريفيات ممارسات الولادة الأكثر أمانًا.