شكرا لمتابعة خبر عن الجماهير تتجمهر حول مروج الرحيلي أثناء تواجدها في ينبع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي أثناء زيارتها لمعرض العطور بمدينة ينبع، وسط حشد كبير من متابعيها.

ووثقت الرحيلي تجمهر الجماهير حولها من أجل التقاط الصور معها، حيث كانت تسير بـ “الحنطور”، ومتابعوها يهرولون وراءها ويقومون بتصويرها.

وعلقت الرحيلي على هذا الحشد الضخم قائلة: دائمًا تغمروني بحبكم، شكرًا لكم، المحبة متبادلة بيننا، شكرًا يا أقوى جمهور.