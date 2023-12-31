شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هطول أمطار على مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار على العاصمة الرياض.

وبالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، كانت وجهت مديرية الدفاع المدني، رسالة إلى المواطنين.

نصائح مهمة وقت هطول الأمطار

ودعت "الدفاع المدني"، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

وتواصل المديرية، متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.

طقس السعودية

كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

التعامل مع الأمطار

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، شددت أيضا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

كما شددت على عدم السباحة في مياه الأمطار، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.