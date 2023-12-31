شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأجواء الشتوية الرائعة تستقطب الأهالي في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد هطول الأمطار وجريان العديد من الأودية، استهوت الأجواء الشتوية بمنطقة القصيم الأهالي وزوار المنطقة.

وتشتهر المنطقة بعد مواقع منها وادي الرمة وشعيب الطرفية والركية والعويقر وغيرها من الشعاب والأودية.

طقس القصيم

وترسم مع الأجواء الشتوية جمال تلك التضاريس، والسهول التي تمتاز بها المنطقة.

ومع اعتدال المناخ تبدأ طقوس الشتاء ونصب المخيمات البرية، وجلسات السمر.

كما تشهد المحال المختصة ببيع مستلزمات الرحلات البرية في المنطقة إقبالاً كبيراً لاقتناء أدوات تجهيز القهوة، والشاي، والخيام، والحطب، والفرش، مع ما تقدمه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية تشتهر بها المنطقة.

تنامي الوعي المجتمعي

بينما يُلحظ تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وخاصة الصادرة من الدفاع المدني.

وكذلك الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد، وحماية البيئة للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.