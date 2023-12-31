شكرا لمتابعة خبر عن أب يتبرع بجزء من كبده لطفلته المصابة بفشل كبدي حاد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني، تبرع أب بجزء من كبده لطفلته ذات العام ونصف بعد إصابتها بفشل كبدي حاد.

وقال محمد اللقماني والد الطفلة بأنه لاحظ بأن وجه طفلته أصبح أصفر بشكل مفاجئ، فأسرع بها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، وتبين وجود مشكلة في إنزيمات الكبد.

وأضاف والد الطفلة بأن الأطباء في المستشفي أعطوه علاج للطفلة، وبعد مرور أسبوع تم عمل فحوصات طبية بينت أنها مصابة بفشل كبدي حاد.

وتابع والد الطفلة بأنه تم حجز طفلته داخل المستشفى، نظراً لأن الأطباء أجمعوا على ضرورة زرع كبد لها، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له حتى اتبرع لها بجزء من كبده بعد التأكد من تطابق النتيجة، ونجحت العملية.