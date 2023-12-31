تراند اليوم : يحارب الشيخوخة والسرطان.. شاهد: استشاري تغذية يكشف عن فوائد صحية مذهلة للبقدونس

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية باسم أبو بكر عن عدة فوائد صحية لنبات البقدونس لكل أجزاء الجسم.

وقال أبو بكر في فيديو بالتيك توك، إن البقدونس مفيد للدماغ والذاكرة والجهاز الهضمي ويغذي البكتيريا النافعة التي تدعم المناعة.

كما أن البقدونس يحتوي على مجموعة من المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم، إضافة لإحتوائه على فيتامين أ، الذي يحسن النظر.

وأوضح أن أفضل طريقة لتناوله مع السلطات وإضافة زيتون الزيتون والليمون عليه وعدم غليه حتى لا يفقد فيتامين سي.

وأكد أنه مفيد لمحاربة الشيخوخة والسرطان وتغذية الجهاز الهضمي والعصبي والدماغ.