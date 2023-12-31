إقبال على معرض آمن

ويهدف برنامج «آمن» في محطته الثالثة بالمدينة المنورة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفية، التي تضم جميع الفئات العمرية في المجتمع، بما يحتويه من مسارات متنوعة تغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.
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