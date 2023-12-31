شكرا لقرائتكم خبر عن العشبة السحرية.. فوائد لن تتخيلها .. تعالج الإمساك وإنقاص الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد عشبة السنامكي من الأعشاب المستخدمة قديمًا في علاج بعض الحالات الطبية، ولها فوائد كثيرة، وقد استخدمت أوراقها في الطب الصيني التقليدي كمليّن طبيعي لعلاج الامساك، وذلك بسبب احتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإمساك.. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل لها فوائد كثيرة لدرجة ان البعض أطلق عليها العشبة السحرية لما لها من فوائد عظيمة نرصد بعضها وفقا لموقع hastybake.



فوائد عشبة السنامكي:

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبار نبات السنامكي دواء ملينا لا يحتاج لوصفة طبية لعلاج حالات الإمساك. فهي تستخدم كمطهر طبيعي قبل إجراء عملية تنظير أو جراحة القولون.

تقليل البكتيريا:

تساهم في تقليل نمو البكتيريا لاحتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا، والزيوت العطرية المستخلصة من هذه العشبة تمنع تكاثر البكتيريا خاصةً عند الإصابة بالالتهابات.

تطهير القولون:

أوراق عشبة السنامكي تساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة وتستخدم في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتستخدم كمطهر طبيعي قبل القيام بإجراء عملية تنظير وجراحة القولون.

إنقاص الوزن:

عشبة السنامكي تحفِّزُ خسارة الوزن، بالإضافة إلى أنَّ استخدام المليِّنات طريقةً آمنة لتخفيف الوزن، أو لتقليل الدُّهون من الجسم، فهي تساعد على فقدان الشهية، حتى تأتي نتائج ولتحقيق فقدان الوزن باستخدام السنامكي.

تعزز نمو الشعر:

من فوائد عشبة السنامكي الجمالية أنها تُعد خيارًا رائعًا لإضفاء النعومة وتقوية وتكثيف الشعر، لكن قد يصاب بالجفاف، ولكن الفوائد ستظهر بعد بضعة أيام.