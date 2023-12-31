شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تصدرت وفاة مدير نادى الترسانة ياسر حسن، مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وجاءت وفاة مدير نادى الترسانة بعد فوز فريقه في مباراة أمس، مما أثار دهشة الكثير من الأشخاص وفي نفس الوقت تعاطف الجمهور مع طريقة وفاة مدير نادى الترسانة المأساوية.

ووفقا لما جاء في موقع "ميديكال إكسبريس" نعرض لكم تفسير الحالة الغريبة التى تسببت في وفاة مدير نادى الترسانة .

فقد فسرت دراسة حديثة ارتباط الموت بالفرح الشديد قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأزمة القلبية وهو ما حدث في واقعة وفاة مدير نادى الترسانة

أجرى الدراسة فريق من الباحثين في هولندا ونشرت النتائج في مجلة "ساينس ترانسلاتيونال ميديسن" وشملت الدراسة أكثر من 120 ألف شخص وتم تتبعهم لمدة 12 عامًا.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تجارب فرح شديدة، مثل الزواج أو ولادة طفل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 28٪، والوفاة بنسبة 38٪، خلال فترة الدراسة.

قال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن الفرح الشديد قد يكون له تأثير سلبي على القلب.



وأوضحوا أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تضر بالقلب.

كما أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولا يمكنها إثبات أن الفرح الشديد هو سبب الإصابة بالأزمة القلبية والوفاة.

وأضافوا أنه من الممكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للشعور بالفرح الشديد

نصيحة للسلامة

إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو لديك استعدد وراثي فمن المهم أن تسيطر على مستويات التوتر لديك

ويمكنك القيام بذلك من خلال ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي.

كما يمكنك أيضًا تعلم تقنيات إدارة التوتر، مثل التنفس العميق والتأمل.