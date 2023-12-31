شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية.. إليك طقس المملكة اليوم ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأرصاد الجوية، أن أجزاء من عدة مناطق في المملكة معرضة لهطول أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة.

وتشمل تلك المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.

درجات الحرارة على مناطق السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق، وهي جازان، عسير، الباحة.

الأرصاد الجوية توقعت أيضا تكوّن الضباب صباحا، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، والشرقية، حائل، تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، القصيم، الرياض.

طقس الشرقية

طقس الرياض

توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على الرياض.

طقس مكة المكرمة

طقس الباحة

طقس القصيم

طقس حائل

طقس الحدود الشمالية

رياح البحر الأحمر

وبخصوص البحر الأحمر فحركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وعلى الجزء الجنوبي، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

رياح الخليج العربي

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة.

أيضا يرتفع الموج يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.