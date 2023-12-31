شكرا لقرائتكم خبر عن خنقته وضربته.. فنان شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف موقع nme عن تعرض النجم تشارلي شين إلى هجوم من قبل جارته التى تدعى الكتر شروك وتبلغ من العمر 47 عاما.

وقالت قناة فوكس نيوز أن جارة تشارلي شين تهجمت على منزله وقامت بخنقه وكانت تحمل بعض الأسلحة المميتة وقد تم إلقاء القبض عليها فى الحال.



تشارلي شين

"تشارلي شين"، كوميديان أمريكي، لمعت نجوميته في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعد ظهور بعدد من المسلسلات الكوميدية وأفلام هوليوود الشهيرة والتي كان أبرزها فيلم "Two and a Half Men".

يُعد النجم الكوميدي "تشارلي شين"، شخصية مثيرة للجدل حتى وقتنا هذا، وذلك بسبب ما وصل إليه نتيجة إدمانه للمخدرات والخمور والجنس، الذي أوصله إلى نهاية مؤلمة لا يزال يعيش مأساتها حتى يومنا هذا.

تمكّن النجم الكوميدي الشهير، في مرحلة ما من عمره أن يصبح النجم التليفزيوني الأعلى أجراً في العالم، حيث حقق حوالي 1.8 مليون دولار، لكل حلقة يقدمها ببرنامج سي بي إس الأمريكي.

ولكن بعد حصولها على الشهرة المطلوبة وتربحها الملايين من الدولارات دخل في دوامة هبوط هائلة، ليجد نفسه مدمنًا للجنس، بعد ان قيل إنه قضى العديد من السهرات الحمراء وسيئة السمعة مع العاملين في مجال الإباحي ليصبح مدمنًا لهذا الأمر.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" في عيد ميلاد النجم الكوميدي "تشارلي شين" الـ65، عن أعماق حياة الفنان المثيرة للجدل على مر السنين الماضية.

في عام 2006 قررت "دينيس ريتشاردز " الانفصال عن زوجها النجم "تشارلي شين" بعد أربع سنوات من زوجهما، وذلك بعد أن كشفت أن زوجها الذي أنجبت منه ابنتين، كان مثلي جنسيًا وكان يشارك نجوم شباب دون السن القانونية هذا الأمر الشنيع.