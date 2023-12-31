شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة صديقة القلب والكلى.. تناولها باستمرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب ينام داخل السيارة ويترك القيادة لزوجته أثناء عودتهما من مكة إلى جدة وعند الاستيقاظ كانت المفاجأة! أصلي وأقرأ القرآن لكني أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل؟.. أزهري يجيب

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