انت الان تتابع "مسارك اختيارك".. "أمن الطرق" يستعرض أبرز 5 مسبّبات للحوادث خلال عام 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 5:47 صباحاً

استعرضت القوات الخاصة لأمن الطرق أبرز 5 مسبّبات للحوادث المرورية بجميع أنواعها خلال عام 2023م. وتحت عنوان "مسارك اختيارك" نشر أمن الطرق إنفوجرافيك توعوي أكّد خلاله أن هذه المخالفات تعد أكبر مسبّب للحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم في الحد منها. وأضاف، أن هذه الأسباب تشمل "الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة آمنة، والانشغال عن القيادة، ومخالفة أحقية المرور، وعكس اتجاه السير".

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