عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح تحمل موادَّ غذائية وطبية لدعم غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:31 صباحاً

عبرت -قبل قليل- 11 شاحنة سعودية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. وكانت القافلة السعودية تحمل موادَّ غذائية وطبية، وذلك ضمن الحملة السعودية لإغاثة فلسطين. تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

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