31 ْ و2 ْمئوية.. جازان والقنفذة الأعلى حرارة اليوم والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:37 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية فيما سجلت السودة 2 ْمئوية فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 30 درجة، ومكة المكرّمة 29 ْمئوية وينبع 28 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 ْمئوية، تليها عرعر وسكاكا وطريف 7 درجات وأبها وتبوك وحائل والقريات 8 درجات، والباحة 9 درجات. وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.

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