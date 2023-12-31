زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إقليم "بابوا" شرق إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:38 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم "بابوا" شرق إندونيسيا. وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 162 كيلومترًا شمال شرق منطقة "أبيبورا"، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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