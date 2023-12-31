لا للعصبية.. 5 أساليب يبرزها "القصيم الصحي" لتنشيط العقل وتقوية الذاكرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:54 صباحاً

قدَّم تجمُّع القصيم الصحي، 5 أساليب لتنشيط العقل وتقوية الذاكرة. وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لتنشيط العقل وتقوية الذاكرة "لا تتجاهل النشاط البدني اليومي". وأضاف: "التزم بعددٍ محددٍ من ساعات النوم"، و"ابتعد عن العصبية والضغوط"، و"مرّن عقلك بالتمارين الذهنية". وأكّد التجمُّع على "الحرص على تناول وجبات عالية القيمة الغذائية تحتوي على الأوميجا".

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