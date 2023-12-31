باركود وبنوك مجتمعية لسلالة النباتات

يعمل فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمدينة المنورة على حصر وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية، إضافة إلى تنقية بذور الأصناف المحلية وحفظها في بنك الأصول الوراثية النباتية، فضلًا عن بنك للبذور المجتمعي بالمنطقة.

وناقشت ورشة عمل في المدينة المنورة إنشاء بنوكٍ مجتمعية تحتوي على أفضل السلالات، والاحتفاظ بالأصول الوراثية النباتية وتسجيلها، وإصدار باركود يحتوي على صفات كل سلالة منعًا للخلط الوراثي.

مجمع وراثي

يعمل مركز البذور والتقاوي في محطة المدينة المنورة على عدد من الأهداف المتمثلة في حفظ وصيانة الموارد الوراثية المحلية من المحاصيل الحقلية والبستانية وحصر وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية مثل (القمح والذرة والدخن والشعير..) والمحاصيل البستانية (التين والرمان والخوخ والعنب..)، إضافة إلى تنقية بذور الأصناف المحلية من المحاصيل الحقلية وحفظها في بنك الأصول الوراثية النباتية وبنك البذور والمجتمعي بالمنطقة، وإكثار بذور أصناف أنواع المحاصيل الحقلية ذات الميز النسبية وتوزيعها على المزارعين، واعتماد أصناف أنواع محاصيل الفاكهة بعد حصرها وتوصيفها وتقييمها، وإنشاء مجمع وراثي في محطة البذور والتقاوي والشتلات لحفظ أصناف أنواع محاصيل الفاكهة.

تقييم الموارد

يجري العمل على تحسين واستنباط أصناف المحاصيل الحقلية من خلال تنفيذ برامج تربية سواء قصيرة المدى من خلال التعاون مع الجهات الدولية كالاكساد والايكاردا والسيمت والحصول منها على موارد وراثية وتقييمها تحت ظروف بيئية مختلفة وانتخاب الأصناف المتفوقة وتسجيلها كأصناف جديدة بالمملكة، ومتوسطة المدى: من خلال تقييم الموارد الوراثية من الجهات الدولية تحت ظروف الإجهاد المختلفة وانتخاب أفضلها كأصناف جديدة، وهناك خطة طويلة المدى من خلال التهجين بين الأصناف المحلية والسلالات المستوردة لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.