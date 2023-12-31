شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: محمد عبده هو الفنان الوحيد الذي غنى لوطنه أكثر من 300 أغنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحيا فنان العرب محمد عبده ليلتين غنائيتين كبيرتين شارك فيهما فنانين محليين وعالميين، حيث كانت الحفلتين بمناسبة اليوبيل الماسي لمحمد عبده، وخصصت الليلة الثانية منها للشعبيات، وشهدت الأمسيتين حضورا جماهيريا كبيرا في مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد سيتي، إحدى أبرز وأكبر مناطق موسم الرياض.

وخلال حفل الليلة الأولى، كرم معالي المستشار تركي ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الفنان محمد عبده بمناسبة اليوبيل الماسي بأسطوانة من الذهب الخالص، قائلا: “اليوم نكرم فنان سعودي قدير، أسطورة الفن السعودي والعربي”، مؤكدا “أن محمد عبده هو الفنان الوحيد بالعالم الذي غنى لوطنه أكثر من 300 أغنية”، قبل أن يقوم محمد عبده هو الآخر بلفتة إنسانية نبيلة من خلال تبرعه بالأسطوانة الذهبية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وكانت حفلات محمد عبده قد شهدت مشاركة المطربة الفرنسية “لارا فابيان”، حيث صدحت بأنغام غربية وشرقية امتزجت بكلمات وألحان مجموعة إنسان، في حين عزف الفنان العالمي “هاوزر” أمام الجمهور ألحان وموسيقى أغنية كل ما نسنس، وقدم الفنانين الشابين نواف الجبرتي وحنين المنصور أداء رائعا برفقة فنان العرب في واحدة من أبرز المناسبات الموسيقية في موسم الرياض هذا العام.

وتميزت حفلات اليوبيل الماسي لفنان العرب بمشاركة 140 راقصا في عدد من العروض والأعمال الغنائية، إضافة إلى مشاركة فرق بطابع التخت الشرقي، في الليالي التي استبقت ببروفات موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وشهدت تفاعلا وانسجاما من الجمهور الذي عاش أوقاتا استثنائية مع فنان العرب محمد عبده.

ويستمر موسم الرياض في تنظيم المناسبات الفنية، واستضافة أبرز الفنانين العرب والعالميين، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض كل عام؛ لتجربة حضور الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: هنا