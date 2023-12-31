مشهد لا يصدق.. لحظة سقوط سيارة في واد سحيق بالأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 8:02 صباحاً

كشف فيديو صادم عن لحظة سقوط سيارة في وادي سحيق بمنطقة يبلا التابعة للواء بني كنانة في مدينة أربد، شمالي الأردن. ويُظهر الفيديو كيف ظلت السيارة تنقلب وتسقط لعدة ثوانٍ، حتى وصلت إلى قاع الوادي السحيق. ونقلت وكالة أنباء "سرايا" الإخبارية، عن مصدر أمني مساء أمس السبت، أن السيارة انجرفت إلى أحد الأودية؛ لكن السائق تمكن من الخروج منها قبل سقوطها ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

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